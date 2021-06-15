شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المنتخب الأولمبي ينتظمون في تدريبات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ثلاثي المنتخب الأولمبي عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي، في تدريبات الاتحاد السكندري، مساء الإثنين، استعدادا لمواجهة المقاصة، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري المصري الممتاز.

وشارك اللاعبون الثلاثة في معسكر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، الذي تخللته مباراتان وديتان مع جنوب أفريقيا.

وكشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الأهلي لم يطلب عودة عمار حمدي، لاعب الفريق الأحمر المعار لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية: "عمار لاعب رائع، ونتمنى استمراره، لكن عودته من حق الأهلي، وننتظر قراراهم النهائي بشأن اللاعب".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري أن الفريق يتدرب في الفترة الحالية في ظل غياب 15 لاعبا، وأن الظروف التي يمر بها النادي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن صعبة للغاية.

وأوضح مصيلحي أن الاتحاد رفض تحمُّل نادي الزمالك تكاليف العملية الجراحية التي أجراها الإيفواري رزاق سيسيه مساء الأحد، لافتا إلى أن اللاعب على قوة الاتحاد، ويجب أن يتحمل النادي كل ما يخص علاجه من الإصابة التي لحقت به.

وأكد رئيس الاتحاد أن الرغبة متبادلة بين الإدارة والجهاز الفني للتجديد والبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن بنهاية الموسم الجاري.