شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد لـ جمال الغندور: مش عايز لجنة الحكام.. وهقدم استقالتى آخر الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، رسالة لرئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور، بأنه سيقدم استقالته فور انتهاء الموسم الحالي، وأنه لا يرغب في البقاء.

وقال وجيه أحمد، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: جمال الغندور أخويا وأكلنا عيش وملح مع بعض، ليه يطلع يهاجمنى ويقول اللجنة ليست بها كفاءات تحكيمية".

وأضاف وجيه عمر: "يا كابتن جمال أقسم بالله مش عاوز اللجنة وعلى الهواء بقولك مش عاوز اللجنة وآخر الموسم هقدم استقالتى على الملأ بس بلاش هجوم على اللجنة".

وعن مباراة القمة، قال أحمد وجيه: "المهندس أحمد مجاهد اجتمع بي وقالى عندك حكام تقدر تدير مباراة القمة قلتله عندى طبعا، وانتظرت قرارا بالاستعانة بحكام أجانب، إلا أن كلما مر الوقت تأكدت أن المباراة بحكام مصريين وكنت مجهز طاقمين لإدارة القمة".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "خشيت من الإقالة بعد مباراة القمة الأولى، ولكن كان عندي ثقة في أحمد مجاهد أنه مش هيضحى بى، ولو كان طاقم الحكام لم يوفق في القمة الأولى، كنا هنلعب القمة الثانية بحكام مصريين".

وتابع وجيه أحمد: "اخترت طاقم حكام بقيادة محمود البنا بعدة معايير، وقمت بإبعاده عن مباريات الأهلى والزمالك قبلها بفترة، بالإضافة إلى امتلاكه ثقة كبيرة من قبل الأندية وخاصة القطبين، وتتم محاسبة الحكام على أخطائهم في المباريات ولكن لا نعلن عن العقوبة".

واستطرد: "كل الحكام ستدير مباريات القمة المقبلة، ولن يعود الحكم الأجنبي مرة أخرى، وهناك أيضا مباريات قوية تحكيمية مثل مباراة الأهلى وبيراميدز أو الزمالك وبيراميدز".

واختتم: "التحكيم المصري يسير بخطى ثابتة في أفريقيا وهناك طاقم حكام مصري من 7 حكام سيدير مباراة نصف نهائي الكونفدرالية بين القطن الكاميرونى وشبيبة القبائل".