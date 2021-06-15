شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلى لديه جيل ذهبي فى كل موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا، أن النادي الأهلي لديه جيل ذهبي في كل موسم، موضحا أن المارد الأحمريستهدف البطولات ويعتبر المركز الثاني في أي بطولة خسارة، قائلا: "طول الوقت الأهلي مؤهل ومرشح لكل البطولات، هذه قيمة الأهلي في كل وقت وفي كل مسابقة يشارك فيها، وهذا قدر الفرق الكبيرة".

وتابع المدير الفني لسيراميكا في تصريحات لـ"الخليج 365": "موسيماني حقق أكثر من المطلوب، هو مدرب جدير بالنادي الأهلي، ومعه استعاد الفريق بريقه، حقق الدوري والكاس وبطولة أفريقيا الموسم الماضي، وحقق مركز متميز في كاس العالم للأندية، وهذا الموسم حقق السوبر الأفريقي ويسير بشكل جيد في جميع البطولات".

وعن تجربة نجله "علي" مع الأهلي ورحيله المفاجئ، قال السيد: "لا أريد أن أتحدث عن نجلي، أنا مدرب محترف، وهو لاعب موهوب مثل الكثيرون من جيله، خاض تجربته في الفريق الأحمر ثم رحل، ويلعب الأن لفريق كوكاكولا، لم يدخل الأهلي وهو صغير لأنه نجل ضياء السيد، ولم يرحل لهذا السبب، علمته منذ الصغر أن يعتمد على نفسه وهو الآن يحاول بمفردة تحقيق ذلك".

واستعاد ضياء السيد ذكرياته في القمة المصرية بين الأهلي والزمالك قائلا: في تصريحات سابقة: لا أنسى إحدى مبارياتي أمام الزمالك والتي جاءت بعد أربعة أيام من نهائي أفريقيا.. وأصُيب مدحت رمضان قبل مباراة الزمالك، وأضطررت للمشاركة في مركز الباك اليمين، وكان الوقف صعب عليا فليس من السهل على أي لاعب تغيير مركزه في مباراة كبرى كمباراة الزمالك.

وتابع ضياء السيد، طلبت من مدرب الأهلي وقتها عدم اللعب في مركز الظهير الأيمن مرة أخرى أمام الزمالك ووافق المدرب خاصة بعد تأكد جاهزية مدحت رمضان لكن الأخير أُصيب بعد 6 دقائق من بداية المباراة لأشارك مكانه مرة أخرى.

وشدد ضياء السيد على انه أدى مباراة قوية ونجح خلالها في إيقاف خطورة طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، وفاز الأهلي في هذه المباراة بهدف علاء ميهوب.