عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدف ميسي لا يكفي.. تشيلي تعطل الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021

الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365

فشل منتخب الأرجنتين في تحقيق الانتصار خلال مباراته الافتتاحية في بطولة كوبا أمريكا 2021، رغم تسجيل قائده ليونيل ميسي هدف التقدم.



وفرض منتخب تشيلي التعادل على الأرجنتين بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق قائده ليونيل ميسي، بعد تسديدة مميزة من ركلة حرة.

ويعد هذا أول هدف يسجله ميسي مع الأرجنتين، لا يكون عن طريق ركلات الجزاء، منذ كأس العالم 2018.

وكان مونديال روسيا شاهدا على آخر أهداف ميسي الرسمية بقميص الأرجنتين بعيدا عن ركلات الجزاء، والذي جاء خلال الفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات.

ومنذ تلك المباراة، عجز ميسي عن زيارة شباك المنافسين بأي هدف في مختلف المنافسات بعيدا عن علامة الجزاء، رغم خوضه 13 مباراة رسمية مع راقصي التانجو.

وبحسب صفحة "ميستر شيب" الإحصائية الشهيرة، فإن ميسي بذلك الهدف بات رابع أفضل هداف في تاريخ المنافسات الرسمية سواء مع الأندية أو المنتخبات برصيد 744 هدفا.

وتجاوز ميسي، روماريو أسطورة البرازيل وبرشلونة سابقا، والذي يملك في رصيده 743 هدفا، متأخرا بفارق 36 هدفا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحتل صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كرة القدم خلال المنافسات الرسمية بـ779 هدفا.

وفي الدقيقة 57، نجح منتخب تشيلي في إدراك التعادل، بعدما سدد أرتورو فيدال ركلة جزاء تصدى لها الحارس الأرجنتيني، قبل أن يسكنها فيدال مع زميله إدواردو فارجاس الشباك.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخبا الأرجنتين وتشيلي المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا، بنقطة لكل منهما، في انتظار خوض باقي مباريات المجموعة.