ورطة جديدة في ملف صفقات الأهلي.. والكاف يؤكد أحقية أيمن أشرف في المشاركة ضد الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - تسببت قرارت اللجنة الثلاثية داخل اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، في أزمة ملف صفقات الأهلي الجديدة والمقرر أن تبرمها إدارة النادي الأحمر لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وتمثلت الأزمة في الصفقة الأجنبية الجديدة والتي طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التعاقد معها في بداية الموسم الكروي الجديد.



جاء ذلك في ظل تأخر انتهاء الموسم الكروي وعدم فتح باب القيد للموسم الجديد، حيث يحتاج الأهلي للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب لاكتمال العدد المسموح بقيدمهم من قائمة كل فريق، من أجل إمكانية التعاقد مع الصفقة الجديدة.

ولن يتمكن النادي الأهلي من بيع أي لاعب أجنبي في الوقت الجاري، بسبب ارتباطه بخوض نهائيات دوري أبطال أفريقيا في الأيام المقبلة، ما سيصعب الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب نظرًا لاعتماد الجهاز الفني على خدماتهم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



صفقات الأهلي.. هل يرحل ديانج عن الأهلي؟

وعلم موقع «الوطن سبورت»، أن لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح يقوم بدراسة أزمة ملف صفقات الأهلي والاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب، على أن يقوم بإبلاغ إدارة الأحمر بحل الأزمة في الأيام المقبلة.

وكان تلقى آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، عدة عروض على رأسها جالتة سراي التركي، رين الفرنسي بالإضافة إلى عرض من العين الإماراتي.

ويمتلك المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، عرضًا من نادي النصر السعودي.

صفقات الأهلي.. موسيماني يرفض رحيل 3 لاعبين

على جانب آخر، رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رحيل 3 لاعبين في صفوف الأهلي بالموسم المقبل، حيث رفض موسيماني رحيل كل من محمد مجدي قفشة، محمد الشناوي ومحمد شريف رافضًا كافة العروض التي تلقاها الثلاثي في الفترة الماضية.

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه أحقية أيمن ‏أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المشاركة في مباراة الترجي القادمة، التي ‏تقام يوم السبت المقبل في تونس، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي الأهلي، الذي استفسر فيه عن الإنذار الذي حصل عليه ‏أيمن أشرف في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت يوم 28 مايو ‏الماضي في قطر، وهل هذا الإنذار يضاف إلى رصيده من الإنذارات ويؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة الترجي، فكانت ‏الإجابة أن السوبر الإفريقي بطولة منفصلة، ولا تؤثر على إنذارات بطولة دوري أبطال ‏إفريقيا. ‏

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري الأبطال

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 في تمام السادسة مساء، على الملعب الأولمبي في رادس بتونس يوم السبت المقبل.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس، الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويعلق على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

وفي سياق متصل، وضع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، برنامج بعثة الأهلي إلى تونس.

ويأمل النادي الأهلى بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض لقاء الإياب في على استاد السلام وي الأهلي.