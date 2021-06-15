شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين حمدي بطلة منتخب الكاراتيه تعلن اعتزالها اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه اعتزالها اللعب، بعد مسيرة دامت 18 عاما من ممارسة اللعبة، وجاء اعتزالها، بعد ساعات قليلة من ختام بطولة فرنسا الدولية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، والتى نجحت خلالها فريال أشرف المنتخب من الحصول على بطاقة التأهل الأولمبي.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أحب أشكر كل واحد وقف جنبى فى خلال الـ18 سنة اللى عشتهم فى الكاراتيه إذا كان مدربا أو لاعب كل واحد ساعدنى ووقف جنبى ولو بكلمة و كل واحد آذانى نفسيا أو بكلمة قالها عليا برضه أحب أشكرهم علشان كانوا دايما الدافع أنى أرد عليهم فى الملعب، مشوار كان بالنسبالى صعب عملت فيه اقصى ما عندى".

وتابعت: "الفترة اللى فاتت تعبت جامد ووقعت سنتين تقريبا، كنت بعيد بشكل نهائى فى نظر كل الناس وكانت إرادة ربنا إنى أرجع وبقوة وبشكل يرضينى ويخلينى فخورة بأنى قدرت أرجع لنفسى وربنا عوضنى عن الفترة ديه اللى هو وحده يعلم انا كنت عاملة إزاى و بتعب فيها ازاى و اقف على رجلى من تانى اه اكيد كان نفسى انهى المشوار بالحلم اللى اى رياضى بيحلم بيه بس إرادة ربنا فوق كل شيء عملت أقصى ما عندى وأخذت بكل الأسباب وسبتها لربنا والحمد لله راضية بالنتيجة، وواثقة بأن ربنا هيعوضنى عنها خير".

وختمت اللاعبة: "اليوم قررت اعتزالى اللعب نهائيا وأتمنى من الله انى فى يوم مكنش اذيت حد من غير ما أقصد وأتمنى إن دايما اللى يفتكرني او يجيب سيرتى يفتكرنى بالحلو وتسامحونى فى الوحش، وأتمنى إنى فى خلال السنين اللى فاتت أكون سبت اثر كويس على اى حد اتعامل معايا يفتكرنى بيه".