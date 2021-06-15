شكرا لقرائتكم خبر عن هداف منتخب مصر لذوي الهمم يوجه رسالة لـ أفشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى فتحي طارق، هداف منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، بحبه لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وقال فتحي طارق، في تصريحات خاصة: أنا هداف بطولتي الهند وأمريكا مع المنتخب، وسجلت 10 أهداف في أمريكا و7 أهداف في الهند، وبحب أفشة جدا، وشاهدت هدفه في نهائي أفريقيا.

ووجه فتحي رسالة إلى لاعب الأهلي قائلاً: ربنا يكرمك وتجيلك حاجة أحسن

كان نادي المقاولون العرب، قد نظم يوما رياضيا ومباراة ودية مساء الأحد على ملعبه بالجبل الأخضر، أمام فريق ذوي الهمم وانتهت المباراة بخسارة ذئاب الجبل بخماسية مقابل هدف، في مواجهة شهدت أجواء احتفالية بين الفريقين.

وكانت البداية بوصول فريق ذوي الهمم ومسئولي الاتحاد وتم توزيع هدايا تذكارية وقمصان المقاولون العرب على اللاعبين وإهذاء المسئولين شهادات تقدير.

وحرص اللاعبون على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي المقاولون العرب، وتم تنظيم جولة داخل النادي.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة وعضو مجلس الإدارة، وعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب، على تكريم فريق ذوي الهمم، بعد فوزهم في المباراة.

جاءت هذه المبادرة بعد التنسيق بين محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، وعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب، تكريمًا لذوي الهمم.