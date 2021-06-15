شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 فى الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 6 / 2021 في الدوري المصري، حيث تقام مباراتين تجمع الإنتاج الحربى مع طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ومباراة بيراميدز مع سموحة على ستاد الدفاع الجوى في إفتتاحية الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

تقام مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الطلائع مع سيراميكا بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

تقام مباراة بيراميدز وسموحة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد الخسارة من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة في الجولة 21 ، فيما تعادل سموحة مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة، في المقابل يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.