شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد لاعب المنتخب الأوليمبي ينتظم في تدريبات البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك فادي فريد، لاعب المنتخب الأوليمبي، في تدريبات فريق البنك الأهلي، بعد انتهاء تجمع الفريق الوطني، والذي يستعد لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

واقترب كريم بامبو، لاعب الزمالك المعار لفريق البنك الأهلي لنهاية الموسم من المشاركة في التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة، عقب الأداء الجيد التي ظهر عليه اللاعب في التدريبات والمباريات الودية.

ويحاول خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، تجهيز اللاعب البعيد عن المشاركة فى المباريات بصفة أساسية منذ فترة، والدفع به من خلال المباريات الودية وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية، وذلك لتجنب تكرارها في المباريات الرسمية.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم 16 من الشهر الجارى، ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة.