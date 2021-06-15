شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم بخالص التعازي لأحمد شوبير في وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي، بخالص التعازي للكابتن أحمد شوبير، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، الذي وافته المنية مساء الإثنين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال المرحلة القادمة.

وقرر مجلس الأهلي إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى محمود الخطيب رئيس النادى، المقرر سفرها إلى تونس لمواجهة فريق الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن تخطى في دور الثمانية فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.