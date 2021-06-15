شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: طارق حامد سر تألق فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، أن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض، يمثل حالة خاصة، إذ يسهم في تألق أي لاعب يشارك بجواره، وبالتالي ساهم في تألق التونسي فرجانى ساسى.

وأضاف الغندور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الزمالك: "طارق حامد لاعب إمكانياته تنجح أي لاعب في وسط الملعب، الدليل أن إمام عاشور يقدم أفضل مستوياته حين يلعب في وسط الملعب بجوار طارق حامد وليس عندما يجاور فرجاني ساسي".

وتابع قائد الزمالك السابق: "طارق حامد سر نجاح ساسي، ووجوده أفسح المجال للنجم التونسي لصناعة الفرص والمحاولات التهديفية والتألق بشكل كبير".

وعن تأخر عودة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك من بلاده قال الغندور إن التأخير بسبب ظروف الطيران، قائلا: "اللاعب سيخوض مرانا واحدا على الأرجح قبل لقاء أسوان يوم الخميس المقبل بالدوري".

وأضاف: "ساسي حتى الآن لم يؤكد عودته إلى مصر بعد نهاية معسكر منتخب تونس، واللاعب أكد للمدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون أنه مصاب ويحتاج لبرنامج تأهيلي حاليا لمدة عشرة أيام".