شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة شقيق أـحمد شوبير من مسجد السيد البدوي بطنطا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، تشييع جنازة شقيقه الأصغر عصام من مسجد السيد البدوي بطنطا، اليوم، عقب صلاة الظهر، والعزاء سيكون عقب صلاة المغرب بنادي طنطا الرياضي.

وغرد الاعلامي احمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "تشيع جنازة شقيقي المرحوم عصام شوبير غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد السيد البدوى بطنطا.. والعزاء عقب صلاة المغرب بنادي طنطا الرياضى".



احمد شوبير على تويتر

وكان قد أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وفاة شقيقه الأصغر عصام، حيث نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام".

وتقدم أسرة ”الخليج 365” واجب العزاء للكابتن أحمد شوبير راجيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.