شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: ساسي أبلغ كارتيرون بأنه مصاب وموقف اللاعب يزداد غموضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن الزمالك دائما نادي النجوم، ومن يختاره ترتفع قيمته التسويقية والمالية والفنية ويتلقى العروض، قائلا: "على ساسي أن يحسم قراره، ولو اختار الرحيل فسيتم توجيه الشكر له مع انتهاء عقده بختام الموسم الحالي".

وأضاف الغندور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الزمالك: "ساسي لم يحسم موقفه حتى الآن ويجب أن يكون أكثر وضوحا احتراما لجماهير القلعة البيضاء".

وتابع نجم الزمالك السابق: "ساسي حتى الآن لم يؤكد عودته إلى مصر بعد نهاية معسكر منتخب تونس، واللاعب أكد للمدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون أنه مصاب ويحتاج لبرنامج تأهيلي حاليا لمدة عشرة أيام".

وأبدى الغندور استيائه من موقف اللاعب التونسي: "موقف ساسي أصبح غامضا ولم يوضح أي شيء خاص بمستقبله مع الفريق أو حتى موعد عودته إلى مصر، وهو أمر لا يليق بلاعب دولي كبير".