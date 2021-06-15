شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: الأهلي الأقرب للفوز بدوري أبطال أفريقيا و الزمالك لم يفاوضني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، أن الفريق الأحمر هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "الأهلي يضم مجموعة من العناصر المميزة والمتجانسة والفريق لديه خبرات في الكرة الافريقية وهو الأقرب للفوز على الترجي التونسي".

وأضاف جاريدو، خلال تصريحات تليفزيونية: "بعض لاعبي الأهلي ما زالوا على تواصل معي حتى الآن، ولكني لن أكشف عن أسمائهم والكرة المصرية قريبة الشبه من الإسبانية وطباع الشعب المصري قريبة الشبه من الإسباني".

وأشار المدير الفني السابق للنادي الأهلي إلى أن خروجه من بطولة أفريقيا كان السبب وراء رحيله عن تدريب الفريق، وهذا أمر طبيعي بعد خروجه من البطولة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق يلعب دومًا من أجل البطولات والألقاب.

واختتم جاريدو حديثه أنه يتمنى العودة للدوري المصري مرة أخرى، وسعيد جدا بالتجربة، وأن ما أثير عن وجود مفاوضات من نادي الزمالك معه من قبل غير صحيح، ولم يتلق أي عروض.