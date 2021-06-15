الأرجنتين تفتتح مشوارها في كوبا أمريكا بالتعادل مع تشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره التشيلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب "استاد نيلتون سانتوس الأولمبي" مساء الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

وسجل الأسطورة ليونيل ميسي هدف الأرجنتين في الدقيقة الـ33 من ركلة حرة رائعة، قبل أن يدرك إدواردو فارجاس التعادل لتشيلي في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة.

وحصد كلا المنتخبين نقطة من التعادل، في المجموعة التي تضم أيضا كلا من بوليفيا وباراجواي وأوروجواي، حيث تضم المجموعة الأخرى منتخبات البرازيل، كولومبيا، بيرو، الإكوادور وفنزويلا.

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الثمانية، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.

ملخص المباراة:

فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات أول ربع ساعة من اللقاء، وكانت فرصة ليونيل ميسي هي الأخطر بعدما صوب الكرة داخل المنطقة لتتجه بجوار القائم الأيسر.

واصل التانجو هجومه على مرمى تشيلي وأرسل لو سيلسو عرضية متقنة داخل المنطقة لكن لم يتمكن لاوتارو مارتينيز من اللحاق به لتمر الكرة خارج الملعب.

وفي الدقيقة الـ17، سدد نيكولاس جونزاليس مهاجم الأرجنتين كرة من داخل منطقة الجزاء لكن كلاوديو برافو حارس تشيلي نجح في التصدي لها.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة من ركلة حرة رائعة نفَّذها بقدمه اليسرى لتتجه في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس كلاوديو برافو الذي لم يتمكن من التصدي لها.

وتمكن منتخب تشيلي من إدراك التعادل في الدقيقة الـ57 عن طريق إدواردو فارجاس، حيث تصدى الحارس داميان مارتينيز لضربة جزاء نفذها أرتورو فيدال، ليتابعها بعد ارتدادها من الحارس والعارضة الأفقية بضربة رأسية داخل شباك الأرجنتين.

وفي الدقيقة الـ80، أتيحت فرصة سهلة للأرجنتين من أجل التقدم في النتيجة بعدما أرسل ليونيل ميسي عرضية رائعة داخل المنطقة إلى نيكولاس جونزاليس، ليحولها مهاجم التانجو بضربة رأسية وتمر الكرة فوق العارضة الأفقية لمرمى تشيلي.

تشكيل الأرجنتين: داميان مارتينيز، جونزالو مونتييل، مارتينيز كوارتا، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاجليافيكو، لياندرو باريديس، رودريجو دي باول، جيوفاني لو سيلسو، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، نيكولاس جونزاليس.

تشكيل تشيلي: كلاوديو برافو، ماوريسيو إيسلا، جاري ميديل، جويليرمو ماريبان، إيجينيو مينا، إريك بولجار، أرتورو فيدال، تشارليز أرانجيز، جيان مينيسيس، إدواردو فارجاس، كارلوس بالاسيوس.