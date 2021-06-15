سيراميكا يكشف حقيقة طلب الزمالك استعادة محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى معتز البطاوي، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، وجود مفاوضات بشأن انتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق إلى الزمالك أو حدوث نقاش مع الأهلي بشأن المهاجم المعار أحمد ياسر ريان.

وقال البطاوي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "لم يحدث أي نقاش مع الأهلي بشأن أحمد ياسر ريان حتى الآن، ما زال هناك وقت طويل".

وأضاف: "الأهلي منشغل ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري وريان منشغل بالأولمبياد".

وتابع: "أحمد ياسر ريان إضافة لأي فريق ونرغب في استمراره مع سيراميكا، لكن القرار النهائي في يد الأهلي".

وأوضح: "إذا استعاد الأهلي خدمات أحمد ياسر ريان سنحتاج إلى التعاقد مع رأس حربة بدلا منه، وكل مهاجمي الأهلي مميزون وقد نستعين بواحد منهم ومن بينهم والتر بواليا، لكن لم تحدث أي مفاوضات".

وعن حقيقة انتقال محمد إبراهيم إلى الزمالك، أكد البطاوي: "كلام سوشيال ميديا وسماسرة، نصب كامل تركيزنا على مشوارنا في بطولة الدوري لاحتلال مكانة جيدة في جدول الترتيب".

وأكد: "كان هناك اجتماع مع اللاعبين واتفقنا على عدم الالتفات لما يتردد في سوق الانتقالات، ويجب إنهاء الدوري بصورة جيدة، لم يحدث اتفاق مع أي ناد بشأن أي لاعب".

وأتم قائلا: "الزمالك لم يطلب استعادة محمد إبراهيم ولم تحدث مفاوضات بشأن اللاعب على الإطلاق، ولم يتقدم أي ناد بعرض رسمي لضم أي لاعب، ويُشترط موافقة المدير الفني قبل رحيل أي لاعب عن الفريق".