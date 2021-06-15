نشرة الإثنين.. مصير أيمن أشرف من موقعة الترجي.. والتشيك تقهر إسكتلندا بثنائية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 14 يونيو 2021.
تأجيل مباراة سيراليون وبنين في تصفيات أمم إفريقيا
حسام حسن يوافق على تجديد التعاقد مع الاتحاد للموسم الجديد
الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة
سلوفاكيا تُسقط بولندا في حضور ليفاندوفيسكي
التعادل السلبي الأول.. إسبانيا تسيطر وتفشل في هز شباك السويد باليورو
للمرة الثانية.. تعديل موعد مباراتي الزمالك أمام المقاصة بالدوري والكأس
رسميا.. تغيير توقيت مباراة بيراميدز وسموحة
كاف يحسم للأهلي مصير أيمن أشرف من موقعة الترجي
بثنائية رائعة.. التشيك تقهر إسكتلندا في يورو 2020 (فيديو)
سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي
عرض إماراتي لعمرو جمال