نشرة الإثنين.. مصير أيمن أشرف من موقعة الترجي.. والتشيك تقهر إسكتلندا بثنائية رائعة

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي

التعادل السلبي الأول.. إسبانيا تسيطر وتفشل في هز شباك السويد باليورو

حسام حسن يوافق على تجديد التعاقد مع الاتحاد للموسم الجديد

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محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات