المقاولون يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمد مجلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن كل ما يتردد خلال الساعات الماضية بشأن توقيع محمد مجلي لاعب الفريق للانتقال إلى الزمالك غير صحيح.

وقال عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" نعيش خلال عام كامل في شائعات بشأن مفاوضات الزماك لضم محمد مجلي".

وأضاف، أن هذا العام لن تفرط إدارة المقاولون العرب في أي لاعب من الفريق لانها تسعى لبناء فريق للفترة المقبلة.

وتابع:" تفعيل الزمالك لبند شراء الجزيري ممتد لنهاية الموسم، ولن يتم التفاوض على المقابل المادي في حال انتقال الجزيري نهائي إلى الزمالك".

وأكمل:" نسعى في المقاولون العرب لتدعيم صفوف الفريق من أجل الموسم المقبل، ولن نستطيع مجارة الأندية الكبرى في الانفاق على الصفقات".

وأتم تصريحاته:"عماد النحاس يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية لكنه مستمر معنا ولن يرحل عن تدريب الفريق".