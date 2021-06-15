النجوم: مفاوضات الأهلي لضم كريم فؤاد بدأت.. وحددنا مطالبنا المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، بدء المفاوضات بشأن انتقال كريم فؤاد لاعب الفريق المعار لإنبي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الطويلة في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن النجوم يرغب في الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه مصري كحد أدنى للاستغناء عن فؤاد.

وقال الطويلة: "إنبي لم يكن قادرًا على تفعيل بند الشراء النهائي في عقد كريم فؤاد، وبالتالي الباب مغلق أمام انتقاله للفريق البترولي نهائيًا، ونحن نحترم رغبة اللاعب".

وأكمل: "مفاوضات الأهلي لضم كريم فؤاد بدأت مؤخرًا، ونحن الآن في أولى مراحلها، وكذلك هناك نادِ مصري آخر يريد ضم اللاعب ولكننا أغلقنا الملف احترامًا لرغبة اللاعب".

وأضاف: "شخصية كريم فؤاد وعقليته يتفقان تمامًا مع النادي الأهلي، فهو لاعب محترم ومتكامل ويختلف كثيرًا عن الكثير من اللاعبين المصريين".

واختتم: "مفاوضاتنا مع الأهلي لم تحسم، نحن نحترم رغبة اللاعب ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة نادي النجوم، رغبتنا هي الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه كحد أدنى للموافقة على رحيله".