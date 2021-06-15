غريب: بديل صلاح مع المنتخب الأولمبي سيكون من الـ 3 الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، أن الجهاز الفني استطاع استغلال المعسكر الأخير بشكل جيد من خلال خوض مباراتين أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أنه تمكن من تطبيق عدد من طرق اللعب.

وقال غريب في تصريحات خلال قناة أون تايم سبورتس:" لعبنا بمجموعة كبيرة من اللاعبين في المباراتين واستفدنا كثيرا من المعسكر وظهر عدد من اللاعبين بشكل جيد".

وأضاف:" القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي ستضم 8 لاعبين كبار وسنختار منهم 3 ققط للتواجد في الأولمبياد".

وأوضح، أن محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عنصر مهم وقامة كبيرة في كرة القدم لازم نعترف بذلك، مشيرًا إلى أنه خاطب ليفربول لمعرفة رأيهم في تواجد صلاح في طوكيو.

وتابع:" قرار ليفربول بشأن مشاركة صلاح سيحسم اختيارات المنتخب الأولمبي للاعبين الكبار المشاركين في أولمبياد طوكيو".

وأكمل:" بديل محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في حال رفض ليفربول مشاركته سيكون من الـ 3 الكبار".

وأتم :" أتمنى تواجد صلاح معنا لأنه من أفضل 3 لاعبين في العالم ووجوده شيء كبير لنا وللكرة المصرية، وصلاح من جانبه يتمني التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو".