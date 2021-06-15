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مؤمن زكريا: مواجهة الترجي صعبة.. وموسيماني قد يلجأ لتشكيل صنداونز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق عن مدى صعوبة مواجهة فريقه مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر فضائية النهار قال مؤمن زكريا :"كل أطراف نصف نهائي دوري الأبطال لديهم فرصة في الفوز بالبطولة".

وأضاف نجم الأهلي الذي سجل من قبل نهائي دوري الأبطال قائلاً :"مواجهة الترجي لن تكون سهلة، الفريق التونسي أفضل هذا الموسم، لديهم خط وسط قوي وكذلك في الهجوم".

وعن تشكيل الأهلي أمام الترجي قال زكريا :"غالباً سيختار بيتسو موسيماني نفس تشكيل الفريق أمام صنداونز في لقاء الإياب".

ويخضع مؤمن زكريا للعلاج أملاً في تحسن حالته وعودته من جديد لممارسة حياته الطبيعية ومداعبة الكرة، وعن هذا قال مؤمن :"مستمر في العلاج، وإن شاء الله القادم سيكون خيراً".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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