كوبا أمريكا 2020 | الارجنتين تسقط في فخ تشيلي وتواصل فصولها الباردة!

تعرف على نتيجة مباراة الارجنتين وتشيلي في مجموعات كوبا أمريكا 2020، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2021 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وواصل المنتخب الارجنتيني فصوله الباردة مع أنصاره للمباراة الثالثة على التوالي، حيث سقط في فخ التعادل خلال آخر مباراتين له بتصفيات كأس العالم 2022 مطلع الشهر الجاري.

وفشلت الارجنتين في تحقيق الفوز على تشيلي في هذه القمة، رغم التقدم في النتيجة بهدف لليونيل ميسي خلال الشوط الأول، إلا أن سيناريو مباراة كولومبيا في تصفيات مونديال 2022 تكرر مع التانجو من جديد، بالفشل في الحفاظ على التقدم، واستقبال هدف التعديل بسهولة مطلع الشوط الثاني.

افتتح ليونيل ميسي اهداف المباراة بهدف اعتيادي من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها بالقرب من خط الـ 18 بقليل، ليقصم بها ظهر زميله الاسبق في برشلونة “كلاوديو برافو” الذي قفز عليها دون أي جدوى.

وأهدر المنتخب الارجنتيني العديد من الفرص السهلة خلال الدقائق الـ 15 الأولى من مباراته ضد نظيره التشيلي على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو، وسط تألق غير عادي من الحارس كلاوديو برافو، حتى جاء ميسي ليفض الاشتباك بتسجيل هدف رائع وجميل من ركلة حرة مباشرة.

وسدد ليونيل ميسي كرة مقوسة مذهلة من حوالي 23 ياردة، مرت من فوق الحائط البشري لتسكن المقص الأيسر لـ كلاوديو برافو الذي حاول عليها لكنه لم يلحق بها.

ومع مطلع الشوط الثاني من المباراة أدرك منتخب تشيلي التعادل عن طريق المهاجم المزعج “إدواردو فارجاس” بمتابعة سريعة لركلة الجزاء التي أهدرها زميله أرتورو فيدال بعد تصدي أكثر من رائع للحارس إيميليانو مارتينيز في الدقيقة 59.

وراجع الحكم تقنية الفار للتأكد من تعرض أرتورو فيدال للعرقلة من مدافع المنتخب الارجنتيني ونادي أياكس أمستردام “تاجليافيكو” في الدقيقة 55، ليقرر في النهاية احتسابها.

وتضم المجموعة الأولى في كوبا أميركا 2020 منتخبات الأرجنتين وباراجواي وبوليفيا وتشيلي وأوروجواي، وانطلقت المسابقة ليلة أمس الأحد بمواجهة بين البرازيل وفنزويلا، انتهت بفوز السامبا بثلاثية نظيفة.