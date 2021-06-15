صفقات النصر | القصة الكاملة لتورط أبو بكر في فضيحة كروية بتركيا

تورط الكاميروني فينست أبو بكر مهاجم نادي بيشكتاش التركي والمنضم حديثًا لنادي النصر السعودي، في فضيحة كروية هزت تركيا لعدة أيام مع مواطنه جان كلود بيلونج.

وتعاقد نادي النصر رسميًا الثلاثاء الماضي، مع اللاعب الكاميروني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقد أبو بكر مع النادي التركي، مقابل أربعة ملايين و900 ألف يورو في العام الواحد.

وتعود الجريمة الكروية ليوم الأول من مايو الماضي خلال مباراة فريق بيكتاش مع نظيره هاتيسبور، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة ساحقة بسبعة أهداف دون رد وتصدر الدوري، شارك فيها الدوليان الكاميروونيان، حسبما ورد بموقع بي إن سبورت النسخة الفرنسية.

وتم استبدال مدافع هاتيسبور بين شوطي المباراة، بعد أن تلقى الفريق خمسة أهداف، ومنذ ذلك الحين أصبح جان كلود بيلونج تحت أنظار وسائل الإعلام التركية والأندية المتعارضة، وكذلك فنسنت أبو بكر الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة في الفخذ.

وكان أبو بكر قد وعد اللاعب بالتوسط لصالحه لدى منتخب الكاميرون من أجل ضمه في مقابل تسهيل اللقاء، وبالفعل تم استدعاء اللاعب للمنتخب بعدها في أول معسكر.

وفاز بشيكتاش التركي بالدوري الموسم الماضي للمرة الـ16 في تاريخهم على حساب منافسهم المحلي والعدو اللدود غلطة سراي، بفارق الأهداف.

ومن المؤكد أن المدافع الكاميروني لن تطأ قدماه تركيا مرة أخرى رغم أن عقده ينتهي في يونيه 2022 وهناك تهديدات بقتله، وأعلن رئيس النادي طرده، مؤكدًا بأنه لا يريد لاعب مثل هذا في فريقه.

ونادى رئيس نادي هاتاي سبور التركي، بفتح تحقيق مع أبو بكر بعد انتقاله إلى نادي النصر مؤخرًا، مما قد يسبب دخول العالمي في أزمات مستقبلًا.