يورو 2020 | لماذا أخفى كريستيانو رونالدو الـ كوكاكولا عن الصحفيين في مؤتمر البرتغال؟

أثار النجم العالمي “كريستيانو رونالدو” ضجة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صحبة المدير الفني لمنتخب البرتغال “فرناندو سانتوس” قبل مباراة المجر في الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020، فقبل أن يُدلي بكلمة واحدة في المؤتمر الأول للبرتغال في البطولة، أصبح رونالدو حديث صحف العالم ومواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت وسائل الإعلام الضوء على إيماءة صاحب الخمس كرات ذهبية في حق “شركة كوكاكولا” أحد رعاة البطولة، حين قرر إخفاء زجاجتين للمشروب الغازي الشهير من أمامه أثناء جلوسه على طاولة المؤتمر الصحفي في حضور عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية.

وقبل بدء المؤتمر الصحفي مع وسائل الإعلام الدولية، أزاح كريستيانو الزجاجتين بغض النظر عن العقوبات التي قد تطاله أو تطال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من قبل المنظمين، في إشارة من الرياضي “المثالي” إلى رفض المنتج الغازي.

وقام رونالدو باستبدال زجاجات كوكاكولا بالماء الطبيعي (المعدنية)، ملوحًا بزجاجة الماء أمام الكاميرات، وكأنه ينصح الجميع بفعل الشيء ذاته وتناول المياه.

وقال رونالدو للصحفيين أثناء حمل زجاجة الماء الصغيرة في يده اليمنى “ماء”، ثم وضع الزجاجة بدلاً من زجاجتي “الكوكاكولا”.

لماذا أخفى كريستيانو رونالدو عبوة كوكاكولا؟

لم تمر تلك الفعلة دون أن يلاحظها رواد شبكات التواصل الاجتماعي، فبعضهم أخذ هذه الإيماءة بطريقة إيجابية، متذكرين الانضباط الكبير لنجم يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد “كريستيانو رونالدو” طوال مسيرته المهنية؛ لأن نظامه الغذائي وممارسة الرياضة أبقاه على القمة لمدة 15 عامًا بفضل الابتعاد عن المشروبات الغازية والأكلات السريعة.

ويعتبر بطل منتخب البرتغال في يورو 2016 عدوًا كبيرًا للأطعمة غير الصحية، وقد أظهر بالفعل رفضه لهذه العلامة التجارية (كوكاكولا) في مقابلة سابقة، أثناء تسلم جائزة الأفضل في العقد بمدينة دبي الإماراتية، حيث قال “إنه ينصح نجله رونالدو جونيور دائمًا بعدم شرب المشروبات الغازية مثل كوكاكولا وبيبسي؛ لأنها مضرة للجسد”.

وأوضح رونالدو في تصريحه الشهير عن كوكاكولا “سنرى ما إذا كان ابني سيُصبح لاعبًا رائعًا، في الوقت الحالي هو ليس كذلك؛ إنه يشرب كوكاكولا ويأكل البطاطس المقلية، وهو يعلم أنني لا أحب ذلك، لكنه لا يزال يفعل ذلك”.

وعلى الرغم من رفضه لهذا المنتج، فقد لعب كريستيانو رونالدو دور البطولة في إعلان تجاري سابق للمشروب الغازي، خلال سنوات مسيرته المهنية الأولى.

وبنسبة كبيرة قد يتعرض كريستيانو رونالدو للعقوبة بسبب هذا التصرف، حيث سبق وتعرض عدد من اللاعبين لعقوبات مالية في اليورو لعدم احترام الرعاة الرسميين.

ويلعب منتخب البرتغال ضد المجر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري في ختام مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا، وفي السهرة سيلاقي المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 نظيره الألماني لحساب نفس المجموعة (السادسة).