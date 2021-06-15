شاهد فيديو اهداف مباراة الارجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2020 “ميسي يقصم ظهر برافو”

شاهد فيديو اهداف مباراة الارجنتين وتشيلي في قمة مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2020 المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية.

فشل المنتخب الارجنتيني في تحقيق الفوز على نظيره التشيلي في هذه القمة المرتقبة، رغم تقدمه في النتيجة بهدف لليونيل ميسي خلال الشوط الأول، إلا أن سيناريو مباراة كولومبيا في تصفيات مونديال 2022 تكرر مع التانجو من جديد، بالفشل في الحفاظ على التقدم، واستقبال هدف التعديل بسهولة مطلع الشوط الثاني.

افتتح ليونيل ميسي اهداف المباراة بهدف اعتيادي من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها بالقرب من خط الـ 18 بقليل، ليقصم بها ظهر زميله الاسبق في برشلونة “كلاوديو برافو” الذي قفز عليها دون أي جدوى.

وأهدر المنتخب الارجنتيني العديد من الفرص السهلة خلال الدقائق الـ 15 الأولى من مباراته ضد نظيره التشيلي على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو، وسط تألق غير عادي من الحارس كلاوديو برافو، حتى جاء ميسي ليفض الاشتباك بتسجيل هدف رائع وجميل من ركلة حرة مباشرة.

وسدد ليونيل ميسي كرة مقوسة مذهلة من حوالي 23 ياردة، مرت من فوق الحائط البشري لتسكن المقص الأيسر لـ كلاوديو برافو الذي حاول عليها لكنه لم يلحق بها.

ومع مطلع الشوط الثاني من المباراة أدرك منتخب تشيلي التعادل عن طريق المهاجم المزعج “إدواردو فارجاس” بمتابعة سريعة لركلة الجزاء التي أهدرها زميله أرتورو فيدال بعد تصدي أكثر من رائع للحارس إيميليانو مارتينيز في الدقيقة 59.

وراجع الحكم تقنية الفار للتأكد من تعرض أرتورو فيدال للعرقلة من مدافع المنتخب الارجنتيني ونادي أياكس أمستردام “تاجليافيكو” في الدقيقة 55، ليقرر في النهاية احتسابها.

وتضم المجموعة الأولى في كوبا أميركا 2020 منتخبات الأرجنتين وباراجواي وبوليفيا وتشيلي وأوروجواي، وانطلقت المسابقة ليلة أمس الأحد بمواجهة بين البرازيل وفنزويلا، انتهت بفوز السامبا بثلاثية نظيفة.

شاهد هدف ميسي في تشيلي