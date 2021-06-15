الآن | ميسي يسجل هدف تقدم الارجنتين على تشيلي في كوبا أمريكا 2020

وضع أسطورة برشلونة “ليونيل ميسي” منتخب الارجنتين في المقدمة أمام منتخب تشيلي، بتسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 33، خلال المباراة الأولى للفريقين في بطولة كوبا أمريكا 2020.

وأهدر المنتخب الارجنتيني العديد من الفرص السهلة خلال الدقائق الـ 15 الأولى من مباراته ضد نظيره التشيلي، وسط تألق غير عادي من الحارس كلاوديو برافو، حتى جاء ميسي ليفض الاشتباك بتسجيل هدف رائع وجميل من ركلة حرة مباشرة.

وسدد ليونيل ميسي كرة مقوسة مذهلة من حوالي 23 ياردة، مرت من فوق الحائط البشري لتسكن المقص الأيسر للحارس كلاوديو برافو الذي حاول عليها دون جدوى.

وتضم المجموعة الأولى في كوبا أميركا 2020 منتخبات الأرجنتين وباراجواي وبوليفيا وتشيلي وأوروجواي، وانطلقت المسابقة ليلة أمس الأحد بمواجهة بين البرازيل وفنزويلا، انتهت بفوز السامبا بثلاثية نظيفة.