قمة إسبانيا والسويد تنتهي على وقع التعادل السلبي

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مواجهة إسبانيا والسويد بالتعادل السلبي الاثنين في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

شهدت المباراة إضاعة العديد من الفرص السهلة من جانب المنتخبين خاصة منتخب لاروخا الذي خاض المباراة على أرضه في مدينة إشبيلية وسيطر على معظم فتراتها فيما تميز المنتخب السويدي بصلابته الدفاعية ولجوئه إلى الهجمات المرتدة الخاطفة التي كاد أن يحرز منها هدف خطف نقاط المباراة، إلا أن التعادل السلبي فرص نفسه في النهاية.

وأشرك مدرب إسبانيا لويس أنريكي لاعب وسط برشلونة الواعد بيدري أساسياً إلى جانب صاحبي الخبرة لاعبي وسط مانشستر سيتي الإنكليزي رودري وقائد أتلتيكو مدريد كوكي.

وحطَّم بيدري رقماً قياسياً ظل صامداً منذ عام 1980 أي منذ 41 عامًا، حيث أصبح أصغر لاعب إسباني يشارك في كأس أوروبا ماحيا رقم ميغل تينديلو الذي شارك في 12 يونيو/حزيران 1980، في مباراة إسبانيا وإيطاليا في عمر (19 عامًا و132 يومًا).

المصدر: بي إن سبورت