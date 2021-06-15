الامارات | عبدالعزيز الشيخ: العروبة قادر على تلبية تطلعات جماهيره بالبقاء في «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الشيخ: العروبة قادر على تلبية تطلعات جماهيره بالبقاء في «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الشباب بنادي العروبة عبدالعزيز الشيخ، قدرة فريق العروبة على تقديم مستوى فني ونتائج جيدة تساعده على البقاء في أول موسم له بدوري الخليج العربي، على الرغم من حداثة خبرته في بطولات المحترفين استناداً إلى العزيمة التي يتمتع بها النادي من إدارة ولاعبين وجهازين فني وإداري، مبدياً تفاؤله بموسم طيب يلبي تطلعات جمهور الفريق.

وقال عبدالعزيز لـ «الإمارات اليوم»: «المهمة المقبلة صعبة قياساً بفارق الخبرات والإمكانات مقارنة ببقية الأندية، لكنها ممكنة في ظل العمل بروح الفريق الواحد الذي يتميز به نادي العروبة».

وتابع: «منافسات دوري الخليج العربي قوية وتختلف كثيراً عن دوري الدرجة الأولى، لكن ذلك لا يمنع أن يجتهد العروبة كما فعلها واجتهد فنياً وذهنياً بقوة ونجح في التأهل لدوري الخليج العربي، وسنواصل ذلك في الموسم المقبل للبقاء في دوري المحترفين، ومجلس الإدارة قادر على تحقيق التطلعات».

وأكد أن الفريق يضم في صفوفه لاعبين من أصحاب الخبرة والمواهب قادرين على تقديم مستوى فني لائق، خصوصاً في ظل تواجد لاعبين محترفين يمكنهم الإضافة المطلوبة.

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