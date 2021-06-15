الامارات | خالد عبيد: هجمات فيتنام المرتدة خطر على «الأبيض»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبيد: هجمات فيتنام المرتدة خطر على «الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المحلل الرياضي مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، من منتخب فيتنام، مشيراً إلى أنه يتميز بالضغط على لاعبي الخصم واللعب على الهجمات المرتدة في حين يعاني منتخبنا الوطني التعامل مع مثل هذا النوع من الهجمات.

ويبحث الأبيض عن الفوز على فيتنام في مباراة، اليوم، من أجل تصدر المجموعة والصعود مباشرة، حتى لا يدخل في حسابات معقدة.

ورغم نجاح الأبيض في مشواره حتى الآن بالدور الثاني من البطولة، إلا أنه لايزال هناك خلل في المنظومة الدفاعية، خصوصاً الهجمات المرتدة. وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب الوطني هو مفاجأة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية على مستوى المجموعات كافة، إذ بدأ الأبيض الإماراتي الدور الثاني، وهو في المركز الرابع، والآن ينافس على الصعود، وهو ما يعني تقدم المنتخب كثيراً، ونجاحه بنسبة كبيرة».

وأضاف: «يعاني الأبيض فقط خلال هذه التصفيات الهجمات المرتدة التي تشكل خطورة على مرمانا، بسبب تقدّم المدافعين محمود خميس وبندر الأحبابي، وعدم وجود لاعبي ارتكاز في الوسط لتغطية هذا التقدم، وهو ما يشكل خطورة، وقد يصعب من مهمة الأبيض أمام منتخب فيتنام، الذي يتميز لاعبوه بالقيام بمثل هذه النوعية من الهجمات، وعلينا الحذر من هذا الخلل».

وتابع: «نجح المنتخب بنسب تفوق 90% خلال تصفيات الدور الثاني، ومن المبكر الحديث عن التصفيات النهائية من الآن، لايزال هناك وقت كبير وبطولة دوري قد تفرز لاعباً أو اثنين، ولاعبين سيتكسبون الخبرة مع مرور المباريات، وانسجام سيأتي من خلال التجمعات والإعداد الجيد للمرحلة المقبلة، لذلك يجب النظر إلى الإيجابيات مع التركيز على الملاحظات البسيطة التي ظهرت».

وأكد عبيد أن هناك منتخبات قوية مثل أستراليا وكوريا وإيران واليابان، ولكنها لم تظهر بالشكل المرعب.

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