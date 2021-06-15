الامارات | خيول الإمارات تواجه «النخبة» في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات تواجه «النخبة» في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، نحو مضمار آسكوت العريق في إنجلترا، حيث ينطلق مهرجان «رويال آسكوت» درة سباقات الخيل البريطاني، في محفل يضم 35 من أقوى الأشواط ينافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان، سبعة أشواط، ثلاثة منها خصصت لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً على الساحة العالمية، بجانب كونها ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، يقابلها شوط وحيد لخيول «جروب 2»، وآخر لفئة «ليستيد»، واثنان ضمن فئة «التكافؤ».

ويحظى المهرجان في نسخته الـ310، بمشاركة قوية لخيول الإمارات موزعة على الأيام الخمسة، بداية من اليوم الأول الذي يسجل وجود 17 جواداً لملاك إماراتيين.

وينطلق الشوط الأول «كوين آن ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، عند الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، وينافس على لقبه 11 من أقوى جياد الميل، يتقدمهم المهر الأعلى تصنيفاً «بالاس بيير» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف جون وثادي غوسدن وقيادة الفارس الخبير فرانكي ديتوري، في ظل سعي المهر البالغ من العمر أربع سنوات، لتأكيد أحقيته بإنجاز أفضل حصان للموسم الماضي في حفل جوائز كاراتيه الأوروبي، وإضافة الانتصار السابع في مسيرته، ومن أبرزها فوزه بسباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال أسكوت» للعام الماضي.

وتواصل الإثارة طريقها في اليوم الأول، نحو الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، وينافس على لقبه 13 من نخبة جياد مسافة الميل، يبرز منها ثلاثة جياد تحمل الآمال الإماراتية في الدفاع عن لقبها في هذا الشوط، عبر ثنائي «غودولفين» المهرين «هايلاند أفينيو» و«لا بروسا» اللذين يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، المرشحين بقوة للمنافسة على اللقب، بعد أن سبق لـ«هايلاند أفينيو» تحقيق ثلاثة انتصارات على أرضيات مختلفة، من ضمنها انتصاره الباهر أبريل الماضي في مهرجان «كريفين» على مضمار نيوماركت البريطاني، يقابلها مستويات رفيعة لـ«لا بروسا» الذي حل وصيفاً قبل شهرين في سباق «كريفين ستيكس».

كما تعول الآمال الإماراتية في «سانت جيمس بالاس ستيكس» على المهر غير المهزوم «مستهدف» بشعار «شادويل» الساعي لانتصاره الرابع في عالم السباقات والثالث لهذا الموسم، عقب انتصاريه في أبريل ومايو الماضيين على مضماري «كمبتون» و«ساندوان» البريطانيين.

ويدفع ملاك الإمارات بثلاثة من ممثليهم للمنافسة على المسافة الأطول في اليوم الافتتاحي، البالغة ميلين ونصف الميل (4000 متر) وتجري في الشوط الخامس «أسكوت ستيكس» المخصص لخيول «الكتافؤ»، يتقدمهم «أنتولد ستوري» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب سعيد بن سرور، الذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته الأربع بعالم السباقات، من ضمنها انتصاران جاء آخرهما أبريل الماضي.

ويعاود الشعار الأزرق الظهور في الشوط السادس «ولفيرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر والمصنف ضمن فئة «ليستد»، عبر كل من «فوريست أوف دين» بإشراف جون وثادي غوسدن، وينضم إليه في السباق «فولكانك سكاي» بإشراف سعيد بن سرور، الفائز بسباق ند الشبا تروفي «جروب 3» في كرنفال كأس دبي العالمي لهذا العام.

«بطاش» يدافع عن لقبه في «كينغز ستاند ستيكس»

يعاود ممثل «شادويل» الجواد «بطاش» المتوج العام الماضي بلقب أسرع خيل في العالم، إلى سباقات «مهرجان أسكوت»، بشعار الدفاع عن لقبه في سباق «كينغز ستاند ستيكس» الذي يجري في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، والمخصص لخيول «جروب 1».

ويتطلع «بطاش» بإشراف المدرب تشارلز هيلز، وقيادة الفارس جيم كراولي، إلى إضافة انتصاره الرابع على التوالي ضمن سباقات الفئة الأولى، وتكرار أدائه للعام الماضي في «كينغز ستاند ستيكس» بعد أن انتزع المركز الأول بزمن بلغ 58 دقيقة و64 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين وربع الطول عن أقرب منافسيه.

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