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الامارات | إعادة تشكيل مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من: الدكتورة أمنيات محمد الهاجري نائباً للرئيس، ونورة خليفة السويدي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، ومريم عيد المهيري، وأمل عبدالقادر العفيفي، وطلال مصطفى الهاشمي، وشمسة سيف الهنائي، وسيف عمر ثابت.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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