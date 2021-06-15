الامارات | طاقم تحكيم عراقي يدير مباراة الأبيض وفيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم عراقي يدير مباراة الأبيض وفيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة تحكيم مباراة، اليوم، بين المنتخب الوطني ونظيره الفيتنامي، إلى طاقم تحكيم عراقي، يقوده الحكم الدولي علي صباح القيسي، (حكم ساحة)، ومساعد أول حيدر عبد الحسن عبيدي، ومساعد ثانٍ أمير داؤود حسين، وعمار إبراهيم محفوظ من البحرين (حكماً رابعاً).

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