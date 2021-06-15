الامارات | 300 لاعب في «دولية فزاع» لرفعات القوة لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 لاعب في «دولية فزاع» لرفعات القوة لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت كل الاستعدادات لانطلاقة النسخة الـ11 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة «كأس العالم دبي 2021»، السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 62 دولة من مختلف القارات وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، حيث تعتبر نسخة دبي المحطة التأهيلية الأخيرة لـ«أصحاب الهمم» من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبياد طوكيو» المقبل.

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد: «إن نسخة دبي تستمد أهميتها كونها الفرصة الأخيرة لأبطال العالم من أجل تحقيق حلمهم بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، خصوصاً أن الاتحاد الدولي لرفعات القوة لم يجد غير دبي لتحقيق ذلك في ظل هذا الرقم الكبير من المشاركين».

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