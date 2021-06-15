الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال
الإمارات - فيتنام 20:45
تايلاند - ماليزيا 20:45
طاجيكستان - ميانمار 14:25
اليابان - قيرغيزستان 14:25
البحرين - هونغ كونغ 20:30
إيران - العراق 20:30
بنغلاديش- عمان 21:00
السعودية - أوزبكستان 22:00
فلسطين - اليمن 22:00
الصين - سورية 22:00
أستراليا - الأردن 23:00
تايبيه - الكويت 23:00
بطولة أمم أوروبا
المجر - البرتغال 20:00
فرنسا - ألمانيا 23:00
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