اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

الإمارات - فيتنام 20:45

تايلاند - ماليزيا 20:45

طاجيكستان - ميانمار 14:25

اليابان - قيرغيزستان 14:25

البحرين - هونغ كونغ 20:30

إيران - العراق 20:30

بنغلاديش- عمان 21:00

- أوزبكستان 22:00

فلسطين - اليمن 22:00

الصين - سورية 22:00

أستراليا - الأردن 23:00

تايبيه - الكويت 23:00

بطولة أمم أوروبا

المجر - البرتغال 20:00

فرنسا - ألمانيا 23:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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