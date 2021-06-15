شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يكشف بديل محمد صلاح في الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن محمد صلاح، نجم مادي ليفربول الإنجليزي، لديه رغبة في المشاركة مع المنتخب في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية :«محمد صلاح، لديه رغبة في التواجد مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو»، مضيفًا :«ما زالنا ننتظر رد نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن الموافقة على مشاركة صلاح، في الأوليمبياد من عدمه».

وأضاف :«في حال رفض نادي ليفربول، مشاركة صلاح، في الأوليمبياد، بديله سيكون من الثلاثي الكبار»، موضحًا: «تريزيجيه، كان سيكون ضمن الثلاثي الكبار، وذلك قبل أن يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي للركبة».

وأشار: «نسلك كل الطرق الشرعية، مع نادي جالاتا سراي التركي، من أجل مشاركة مصطفى محمد في الأوليمبياد، ففي حال فشل اللاعب في إقناع مسؤولي ناديه بالتواجد مع المنتحب، سوف أسافر إلى تركيا، لحل أزمة اللاعب».