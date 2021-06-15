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الاتحاد و طلائع الجيش يتاهلان لنصف نهائي كاس مصر للطائرة

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2020/2021 بالفوز على هليوبوليس 3/0 فى دور ربع النهائي ليلتقي الأهلي، بينما فاز طلائع الجيش فى ربع النهائى على بتروجت بنتيجة 3/1 ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة الزمالك.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الفيوم بنتيجة 3/0 فى إطار دور ربع النهائى بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما فاز الأهلي بنفس النتيجة على الترسانة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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