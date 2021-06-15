شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي يعلن تعافي أفشة من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبو علبة، على تعافي محمد مجدي قفشة، من الإصابة التى لحقت به فى مباراة السوبر الأفريقي التى خاضها الفريق أمام نهضة بركان المغربي فى العاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذى وضعه الجهاز الطبي من أجل تجهيزه بشكل سريع لمواجهة الترجي التونسي المرتقبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى إطار مباريات الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأصبح محمد مجدي افشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا لخوض المواجهة من الناحية الطبية، ولكن أمر مشاركته من عدمه في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ومن المقرر أن يسافر أفشة مع بعثة الأهلي التي سوف تتجه إلى تونس لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي.