شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: مباراة الأهلي و الترجي لن تكون سهلة.. وحالتى تحسنت كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن زكريا، لاعب فريق الأهلي، أن مباراة الفريق الأحمر أمام الترجي لن تكون سهلة والفريق التونسى بنسخته الحالية أفضل من العام الماضي، لذلك لا بد من الحذر من اللاعبين في مباراة الذهاب فى تونس.

وقال مؤمن زكريا، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه من المتوقع أن يخوض فريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مباراة الترجي بنفس تشكيل مباراة صن داونز.

وأشار مؤمن زكريا إلى أن حالته الصحية في تحسن قائلا: "حالتي أصبحت في تحسن كبير الحمد لله".

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة.

وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدفا وحيدا، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدفا وحيدا.