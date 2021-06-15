شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمود وادي وغياب أحمد فتحي عن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة سموحة في الدوري الممتاز، حيث يحل سموحة ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في اللقاء لجهود ثنائي خط الدفاع، أحمد فتحي وأحمد سامي بسبب الإيقاف لحصولهما على 3 بطاقات صفراء، كما شهدت القائمة عودة محمود وادى بعد غياب طويل؛ بسبب الإصابة.