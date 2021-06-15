شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يخطر وكيله بتفضيله عرض الأهلي عن الانضمام لبيراميدز في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، وكيل أعماله بتفضيله الانتقال للنادي الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن الانضمام لبيراميدز، مؤكدا أنه يفضل اللعب للفرق الجماهيرية؛ لضمان حصد بطولات وكتابة تاريخ فى عالم الساحرة المستديرة، ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع أحمد سمير خلال الميركاتو الصيفى؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وأعلن أحمد سمير رغبته الشديدة في ارتداء القميص الأحمر بعد تجربته الصعبة مع الزمالك.

ودخل نادى بيراميدز فى صراع مع الأهلي للتعاقد مع أحمد سمير بعد تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم، ويرغب مسئولو بيراميدز في التعاقد مع اللاعب؛ لإجادته اللعب في مركز الجناح في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين بالفريق في نفس مركزه، حيث يتجه بيراميدز لتقديم عرض مالى كبير للطلائع ضمن خطة إنهاء الصفقة لصالحه ولكن عقب تخطى عقبة الرجاء المغربى بالكونفدرالية.

أحمد سمير صاحب الـ26 عاما شارك مع طلائع الجيش في الموسم الحالي خلال 24 لقاء، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 4 آخرين.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل البت في مسألة التعاقد مع أحمد سمير؛ لحين الانتهاء من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية، سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عن ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل انشغال الجهاز الفني للأهلي بالتحضير لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وأجّل مسئولو الأهلي الرد على وكيل أحمد سمير، لحين مناقشة الأمر من قِبَل لجنة التخطيط، التي يرأسها محسن صالح والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، من أجل التفرغ لمناقشة الملفات الخاصة بالصفقات ومصير اللاعبين المعارين، وللحصول على فرصة أكبر في تقييم موقف اللاعب من الانضمام لصفوف الأهلي من عدمه.