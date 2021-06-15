شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف وليد سليمان من رحلة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات في حكم شبه المؤكد أن يسافر وليد سليمان، لاعب الأهلي، مع فريقه غدا إلى تونس؛ لخوض مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا، وعانى وليد سليمان من كدمة في أحد أصابع القدم خلال مران الفريق السبت الماضى، غادر على أثره المران، ولكنه تدرب أمس الأحد كذلك جماعيا مع الفريق.

واكتفى سليمان بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم، لكنه سيكون جاهزا للمشاركة في مران غد بشكل طبيعي.

وحصل الاهلى على راحة سلبية اليوم على أن يتدرب غدا، ثم يتجه إلى مطار القاهرة للسفر على متن طائرة خاصة إلى تونس لمواجهة الترجي مساء السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فى سياق آخر، كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن اعتزال "الحاوى" بنهاية الموسم الجارى، دون أن يكمل تعاقده مع الأهلي والذى يمتد حتى الموسم المقبل.

وقال الحديدى، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": "وليد سليمان قيمة كبيرة جدا، وفوجئنا بردود أفعال على السوشيال ميديا بأن وليد لن يكمل مع الأهلي، وليد سليمان أمضى موسمين مع الأهلى وسيكمل مدته".

وأضاف وكيل وليد سليمان: "موسيماني يعتمد على "الحاوى" فى المباريات، ووارد أن يجدد له الأهلي موسما جديدا فى حال اتفق الطرفان على ذلك، ومن وجهة نظرى هو قادر على الاستمرار فى الملعب".