شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 14 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 14 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها النجوم يمنح الأهلي الأولوية فى ضم كريم فؤاد رغم إغراءات بيراميدز، محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي ، المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال .

النجوم يمنح الأهلي الأولوية فى ضم كريم فؤاد رغم إغراءات بيراميدز

كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة نادى النجوم تمنح الأهلى الأولوية فى ملف شراء كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق المعار لإنبى هذا الموسم، وذلك بعد عدم تفعيل النادى البترولى بند شراء اللاعب والذى كان محددا له نهاية الشهر الماضى مقابل 15 مليون جنيه.

محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي

وقع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة القادمة.

المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال

يدرس مسئولو منتخب مصر الأولمبى استبعاد لاعبى الأهلى من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، فى حال تأهل المارد الأحمر إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى.

الجبلاية تصرف 150 ألف جنيه مكافأة للجونة بعد التتويج بكأس مصر للسيدات

استقر اتحاد الكرة على صرف 150 ألف جنيه كمكافأة لفريق الجونة عقب تتويجه بكأس مصر لكرة القدم سيدات بعد الفوز بضربات الترجيح على فريق مركز شباب الأميرية بضربات الترجيح بنتيجة 5 / 4 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت، بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلى قبل رحلة تونس لمواجهة الترجى

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس استعدادا للسفر إلى تونس غدا الثلاثاء، لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر مقرب من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن المدرب يفضل التعاقد مع صفقات محلية على الصفقات الأجنبية، ويضعها فى المرتبة الأولى بالنسبة لأولوياته.