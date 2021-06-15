شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي حكما لمباراة بيراميدز وسموحة.. والبنا للإنتاج والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي غد الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وجاءت اختيارات اللجنة كالتالي:

مباراة بيراميدز وسموحة

طارق مجدي حكم ساحة، نور سعيد وخالد حسين مساعدين، أحمد مقبل حكم رابع، محمود دسوقي حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو.

مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش

محمود البنا حكم ساحة، يوسف البساطي وكريم مهيا مساعدين، محمد عاطف حكم رابع، وائل فرحان حكم فيديو حسني سلطان مساعد حكم فيديو.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في الدوري الممتاز، حيث يحل سموحة ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في اللقاء لجهود ثنائي خط الدفاع، أحمد فتحي وأحمد سامي بسبب الإيقاف لحصولهما على 3 بطاقات صفراء.