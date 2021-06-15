7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 14 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها كريم العراقى ينافس رجب بكار فى "ميركاتو" الزمالك، محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي ، المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال .

كريم العراقى ينافس رجب بكار فى "ميركاتو" الزمالك

دخل كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى، دائرة المرشحين لتعزيز الجبهة اليمنى للزمالك فى الموسم الجديد مع رجب بكار، ظهير سيراميكا، على أن يحسم الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمكانية ضم أحدهما لتعزيز الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، حيث تجرى إدارة الزمالك مشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول صفقات الفريق والمتطلبات للموسم الجديد ويعد الثنائى من المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة.

محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي

وقع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة القادمة.

غياب حازم إمام وجمعة وتضاؤل فرص مشاركة شيكابالا فى مواجهة الزمالك وأسوان

يغيب حازم إمام وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك عن مواجهة فريقهما أمام أسوان، والمقرر لها الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة.

المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال

يدرس مسئولو منتخب مصر الأولمبى استبعاد لاعبى الأهلى من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، فى حال تأهل المارد الأحمر إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى.

كشف مصدر مقرب من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن المدرب يفضل التعاقد مع صفقات محلية على الصفقات الأجنبية، ويضعها فى المرتبة الأولى بالنسبة لأولوياته.