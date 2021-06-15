شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري والطلائع يتأهلان لمواجهة القطبين في نصف نهائي كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2020/2021 بالفوز على هليوبوليس 3/0 فى دور ربع النهائي ليلتقي الأهلي.

بينما فاز طلائع الجيش فى ربع النهائى على بتروجت بنتيجة 3/1 ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة الزمالك.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الفيوم بنتيجة 3/0 فى إطار دور ربع النهائى بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما فاز الأهلي بنفس النتيجة على الترسانة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى.

وقام اتحاد الكرة الطائرة من قبل بتعديل مواعيد نهائيات كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تم تحديد دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى وقتها بدلا من 18، والنهائى يوم 19 بدلا من 21 من الشهر نفسه، قبل أن يتم تعديل موعد النهائى للمرة الثانية.

تقام النهائيات بدون جمهور، ومن المقرر أن تحدد اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد فى الاجتماع الأمنى العدد المحدد لأسر اللاعبين المقرر حضورهم نهائى كأس مصر للطائرة كإجراء احترازى لتطبيق التباعد الاجتماعى للحماية من فيروس كورونا.