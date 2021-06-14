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تعرف على موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

يخوض منتخب السعودية مباراة هامة وحاسمة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام أوزبكستان.

 

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات المشتركة برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

 

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الأوزبكي، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكآس آسيا 2023.

 

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء 15 يونيو/حزيران بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

 

وستقوم قناة السعودية " KSA Sports 1 HD" بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

 

يُذكر أن المنتخب السعودي يحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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