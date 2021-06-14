شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، للجهاز الادارى على عودته للقاهرة الأربعاء قادما من بلاده بعد انتهاء معسكر منتخب تونس، بعدما انضم اللاعب لمعسكر نسور قرطاج الأخير على هامش المباراة الودية التى أقيمت بين منتخبي تونس و الجزائر ، و التى انتهت بفوز الاخير يوم الجمعه الماضي.

وشهدت مشاركة الجزيري 16 دقيقة من المباراة ولم تكن كافيه لتقديم مستوى متميز مع منتخب بلاده ، ومن المنتظر أن يلتقى منتخب تونس ومالى فى مباراة ودية ثانية خلال فترة التوقف الدولى الجارية، غدًا الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام فى الكاميرون، وذلك من أجل العودة بعدها إلى القاهرة

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية امام اسوان يوم الخميس المقبل على ارض ملعب ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز ، و التى يسعي ابناء ميت عقبه لحصد الثلاث نقاط خلال المباراة لمواصلة صدارة الدوري .