شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرجاء تصل القاهرة الجمعة استعداداً لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي، موعد وصول بعثة الفريق للقاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية، وأكد مسؤولى نادى الرجاء وصلهم للقاهرة يوم الجمعه المقبل، فى تمام الساعة الثانية ظهراً .

ورتبت إدارة النادي جميع الأمور الخاصة باستقبال البعثة، حيث سيكون في استقبالها بالمطار وفد من بيراميدز لإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة.

ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء يوم الأحد 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.