شكرا لقرائتكم خبر عن الشوالي يُعلق على «القاضية ممكن» : «تفوق الترجي على الأهلي خطوة مميزة و آه لو لعبت يا زهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي إنه يصعب توقع نتيجة مباراة الأهلي والترجي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الشوالي على أهمية اللقاء قائلاً «هو كلاسيكو أفريقيا وأكثر المباريات تكراراً بتاريخ 21 مرة، والفريقين يمكنهم تحقيق الفوز بسبب الاحترافية الكبيرة لديهم».

وأضاف أنه من المفترض أن يتم غداً الثلاثاء، عقد اجتماع بين إدارة الترجي والحكومة التونسية لبحث مسألة الحضور الجماهيري مطالباً السلطات بتسهيل تلك الخطوة لأنه ستساهم في فوز النادي التونسي.

وأكمل عصام الشوالي «التفوق بهدف ستكون خطوة مميزة للترجي في ظل قوة الأهلي الذي سيعمل على خطف هدف لتسهيل مهمة مباراة الإياب، والحظ سيكون له عامل كبير، كما يقال أه لو لعبت يا زهر».

وواصل: «أعتقد أن عودة علي معلول ستمثل قوة كبيرة للنادي الأهلي، بالإضافة إلى قدرات محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وعمرو السولية».

وعبر عن قيمة مباراة الأهلي والترجي بالقول «رغم إقامة مباراة الأهلي والترجي في نفس توقيت لقاء ألمانيا والبرتغال إلا أن أنظار المشجعين في مصر وتونس ستتجه إلى ملعب رادس».

وتوقع الشوالي وصول الواداد المغربي إلى المباراة النهائية بتفوق مريح على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وهو ما سيساهم في أن تكون وجهة اللقب الإفريقي إلى بلاد العرب.

وتعليقاً على «القاضية ممكن» شرح الشوالي «تأتي تلك العبارات دون تحضير واحترم الجمهور وهي توفيق من الله ولا أغضب من رد فعل الجمهور الخاسر وأكون محايد في جميع المباريات».