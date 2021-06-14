شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون يورو سنوياً لدوناروما في سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق الإيطالي جيانلوجي دوناروما على توقيع عقد ل 5 سنوات مع باريس سان جيرمان بعد رحيله عن نادي أي سي ميلان مجاناً، وسيخضع دوناروما الذي قاد ميلان لوصافة ال”سيري أي” وحجز مكاناً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للفحص الطبي يوم الأربعاء وفق التقارير بعد مباراة إيطاليا أمام سويسرا، وكشف تقرير عن أجره وهو 12 مليون يورو سنوياً إضافة إلى المكافآت.

وسينافس دوناروما، كيلور نافاس وسيرجيو ريكو حارسي الفريق المرتبطين بعقد حتى 2024 ما يترك المدرب بوكتينيو أمام صداع الاختيار بينهما.